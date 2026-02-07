Referendum | Bonelli ' Bignami attacca ancora magistratura con No avviso sfratto a destra'

Roma, 7 febbraio. Mentre si avvicina il voto sulla riforma della giustizia, il dibattito si infiamma. Bonelli critica Bignami, che continua ad attaccare la magistratura, e avverte che il fronte del No riceve segnali di sfratto dalla destra. La campagna si fa sempre più tesa e le posizioni si scontrano senza mezzi termini.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo attorno al referendum sulla riforma della giustizia è una vergogna. Il comunicato indecente di Bignami, capogruppo Fdi che nulla fa se Meloni non autorizza, conferma che la destra ha scelto di trasformare il referendum in un continuo scontro politico con la magistratura e con l'opposizione. Questa destra con il decreto sicurezza e gli attacchi alla magistratura sta alzando il livello della tensione e il referendum è solo un obiettivo politico per loro: dobbiamo fermarli con il No”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Ev. "Dalla vicenda della famiglia nel bosco fino ai fatti di Torino, tutto viene piegato a una narrazione tossica: la colpa è sempre dei giudici o delle opposizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

