Aviaria umana a Monza il prima caso dell’Ue

Un giovane proveniente da un Paese africano ha mostrato sintomi influenzali dopo l’atterraggio a Malpensa. È stato immediatamente sottoposto a controlli sanitari, che hanno portato alla diagnosi di infezione da virus dell’aviaria. È il primo caso di aviaria umana registrato all’interno dell’Unione Europea. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno attivato le procedure di sicurezza.

A Malpensa è atterrato un ragazzo proveniente da un Paese africano che ha mostrato sintomi influenzali. Dopo essere stato ricoverato e controllato è emerso che ha contratto il virus dell’aviaria: è il primo caso in Ue. Fortunatamente l’intervento di prevenzione è stato tempestivo e secondo gli esperti non c’è alcun pericolo A Monza è stato registrato il primo caso di aviaria umana nell’Unione Europea.L’influenza aviaria è una malattia degli uccellied è causata da un virus dell’influenza di tipo A che può contagiare quasi tutti i tipi di volatili. Nelle forme più gravi può portare ad una morte rapida quasi nel 100% dei casi. Questo tipo di... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Aviaria umana, a Monza il prima caso dell’Ue Articoli correlati In Lombardia primo caso di aviaria umana nella Ue. Rezza: nessun allarme«Non c'è alcun allarme in Italia dopo il caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità... Influenza aviaria, registrato in Lombardia il primo caso in Europa di infezione umana. Il ministero: “Monitoriamo la situazione ma non c’è nessun allarme”È stato identificato in Lombardia il primo caso in Europa di infezione umana da virus influenzale A(H9N2), meglio noto come ‘influenza aviaria’. Altri aggiornamenti su Aviaria umana Aviaria, primo caso umano di virus H9N2 in Europa: un paziente ricoverato a Monza. Bertolaso: «Nessun allarme». Cosa sappiamoil primo caso umano di aviaria in Europa è stato rilevato in Italia, in Lombardia, dove la Regione ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A (H9N2) di origine ... leggo.it Aviaria, primo caso umano di virus H9N2 in Europa: un paziente ricoverato a Monza. Bertolaso e Rezza: «Nessun allarme». Cosa sappiamoil primo caso umano di aviaria in Europa è stato rilevato in Italia, in Lombardia, dove la Regione ha identificato un caso di infezione da ... msn.com