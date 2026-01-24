Ruba un pacco appena consegnato dal corriere | erano medicinali destinati alla farmacia

Un pacco appena consegnato a Cisterna, contenente medicinali destinati alla farmacia, è stato rubato subito dopo la consegna. Il corriere aveva lasciato il pacco all'esterno dell'attività, ma è stato sottratto prima che potesse essere ritirato. L’episodio evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per le consegne di prodotti sensibili e di valore. La vicenda è al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Aveva rubato un pacco, appena consegnato a Cisterna. Il corriere lo aveva posto all'esterno di una farmacia, a cui era destinato. All'interno erano contenuti diversi medicinali che sarebbero stati messi in vendita nell'esercizio commerciale. Il ladro ha però adocchiato il pacco e lo portato via prima che potesse essere preso dai dipendenti della farmacia. Poi si è allontanato in tutta fretta con la refurtiva. Il furto risale allo scorso mese di novembre e dopo la denuncia del titolare dell'esercizio i carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile. Grazie alla ricostruzione, l'uomo è stato identificato e nella giornata di ieri, 23 gennaio, denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

