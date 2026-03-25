Aviaria allarme per il primo caso umano in Europa Paziente isolato a Monza così ha contratto l' influenza H9N2

In Lombardia è stato segnalato il primo caso di infezione umana da virus influenzale A(H9N2) di origine animale, con un paziente ricoverato a Monza. Si tratta di un caso di aviaria a bassa patogenicità. La regione ha comunicato che l’infezione è stata individuata tramite i test clinici e di laboratorio, senza ulteriori dettagli sui contatti o sulle modalità di contagio.

Aviaria, primo caso umano in Europa. La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità, in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente da un paese extraeuropeo dove ha contratto l'infezione, e attualmente ricoverato. Lo rende noto il ministero della Salute. Si tratta del primo caso umano del ceppo di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa. Le verifiche Sulla base delle informazioni scientifiche ad oggi disponibili, spiega il ministero in una nota, il contagio avviene tramite esposizione diretta al pollame infetto o ad ambienti o materiali contaminati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Aviaria, allarme per il primo caso umano in Europa. «Paziente isolato a Monza, così ha contratto l'influenza H9N2» Articoli correlati Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in EuropaL'influenza aviaria ha contagiato il suo primo paziente umano in Europa, più precisamente in Lombardia. Allarme aviaria, un ricoverato in Lombardia: "È il primo caso umano in Europa"Si tratta di un paziente fragile proveniente da un Paese extra-Ue: la Regione Lombardia isola il primo caso di aviaria in Europa e rassicura sulla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aviaria allarme per il primo caso umano... Temi più discussi: Epatite A, allarme focolaio: l’errore a tavola che sta causando i contagi; Aia, cassa integrazione per l'influenza aviaria: 6000 dipendenti coinvolti; Primo caso europeo di influenza aviaria H9N2 in Lombardia: un paziente ricoverato; Pasqua 2026: stangata uova, prezzi su del 27%. Ecco perché costano così tanto. Aviaria: rilevato in Lombardia il primo caso di contagio umano in EuropaSi tratterebbe di un’infezione a bassa patogenicità, presente in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente da un Paese extraeuropeo ... ilgiorno.it Influenza aviaria, registrato in Lombardia il primo caso in Europa di infezione umana. Il ministero: Monitoriamo la situazione ma non c’è nessun allarmeRegistrato in Lombardia il primo caso in Europa di infezione umana da influenza aviaria. Il ministero: Situazione sotto controllo ... lanotiziagiornale.it Aviaria, allarme per il primo caso umano in Europa. «Paziente isolato a Monza, così ha contratto l'influenza H9N2» - facebook.com facebook I listini delle uova da consumo fanno segnare una crescita del +27% per le uova da allevamento a terra e del +23% per le uova in gabbia. Un trend legato alla riduzione dell'offerta, causata dall'ondata di influenza aviaria di inizio anno. #ANSATerraGusto x.com