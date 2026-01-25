Cultura e turismo il Comune di Genova aderisce alla ' Rete Reset' | a cosa serve

Il Comune di Genova ha deciso di aderire alla 'Rete Reset', un'iniziativa che mira a promuovere la cultura e il turismo nella città. Questa adesione permette di condividere risorse e progetti, favorendo uno sviluppo sostenibile e innovativo del patrimonio locale. La collaborazione con altre realtà regionali e nazionali rafforza l’offerta culturale e turistica di Genova, contribuendo a valorizzare la storia e le attrazioni della città in modo strategico e condiviso.

Cultura e turismo. Il Comune di Genova ha approvato, attraverso la giunta, l'adesione alla 'Rete Reset'. Cos'è la 'Rete Reset'Si tratta di una rete sostenuta dal programma europeo 'Europa Creativa', che riunisce e sostiene 143 organizzazioni culturali e mediatiche indipendenti in 33 Paesi

