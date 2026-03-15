Avellino conquista Chiavari Ballardini chiede più concentrazione | Serve migliorare il possesso

L'Avellino ha vinto 2-1 a Chiavari, con le reti di Russo e Cancellotti nel primo tempo. Davide Ballardini, allenatore della squadra, ha commentato la partita sottolineando la necessità di migliorare il possesso palla e chiedendo maggiore concentrazione ai suoi giocatori. La squadra ha conquistato i tre punti in un match disputato al Comunale di Chiavari.

Davide Ballardini sorride, ma non abbassa la guardia. L'allenatore dell'Avellino, che espugna il Comunale di Chiavari per 2-1 grazie alle reti di Russo al 22' e Cancellotti al 25', analizza la gara con la consueta lucidità. "Ci sono momenti che si possono gestire meglio nel possesso, nel farsi vedere, nell'aggressione agli avversari", esordisce il tecnico. "Come nel primo tempo, soprattutto nell'ultima parte, non siamo stati così bravi". La vittoria pesa comunque tanto in chiave classifica, con l'Avellino che allunga sui playout portandosi a più cinque. Ballardini inquadra bene il valore del successo: "Abbiamo vinto una bella partita contro una squadra che in casa è temibilissima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Avellino con più fiducia dopo il Padova: a Chiavari serve cinismoTempo di lettura: 3 minutiL’Avellino continua a lavorare lontano dai riflettori, con allenamenti a porte chiuse e ritmi che aumentano... Leggi anche: Ballardini carica l’Avellino: “Buone sensazioni, ma serve concretezza” Tutto quello che riguarda Avellino conquista Avellino, a Chiavari una gara senza appello: mille tifosi per la salvezzaAlla trentesima giornata di Serie B, l'Avellino di Davide Ballardini arriva al Sannazzari di Chiavari per uno scontro diretto salvezza contro la Virtus Entella. Due punti separano le due squadre. Il ... today.it Fischio finale - Russo e Cancellotti, l'Avellino balla anche a Chiavari: Virtus Entella battuta 2-1. Seconda vittoria di filaSeconda vittoria di fila per l'Avellino. Vittoria pensantissima dei lupi, che sbancano 2-1 il campo della Virtus Entella. Secondo scontro diretto vinto dai boancoverdi dopo quello al Partenio contro i ... msn.com