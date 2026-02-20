Assemblee vietate al pubblico sui servizi sociali serve trasparenza

Da giugno 2025, i consiglieri di Il Bene Comune Carla Manzon e Stefano Zanut hanno chiesto più volte di ricevere dettagli sulle convocazioni dell’Assemblea dell’Ambito Urbano Noncello, che gestisce servizi sociali fondamentali. La richiesta nasce dal fatto che le assemblee sono state spesso tenute senza pubblico o senza comunicazioni chiare. Questa mancanza di trasparenza solleva dubbi sulla gestione delle decisioni che riguardano le persone più vulnerabili della zona. Le assemblee continuano a essere riservate e poco accessibili.

Da giugno 2025 a oggi, i consiglieri de Il Bene Comune Carla Manzon e Stefano Zanut hanno ripetutamente chiesto di essere informati sulle convocazioni dell'Assemblea dell'Ambito Urbano Noncello, ente che gestisce servizi essenziali per le persone più fragili della comunità. Ma le rassicurazioni sono rimaste lettera morta, fino al cambio di regolamento che ha chiuso le porte al pubblico. La battaglia è partita il 20 giugno 2025, con una richiesta formale basata sul regolamento allora vigente, che prevedeva sedute pubbliche. La Segreteria ha risposto il 26 giugno garantendo l'informazione, ma senza effetti concreti.