Nel centrosinistra montignosino si prova a spostare il baricentro del confronto dai nomi ai temi. In una fase in cui il dibattito si è acceso soprattutto attorno alla scelta del candidato sindaco e all’ipotesi - subito archiviata dal Pd - delle primarie, il Partito Socialista Italiano interviene con un comunicato che invita a cambiare ordine di priorità. "Prima di affrontare le questioni relative alla composizione della coalizione e alla scelta del candidato — afferma il segretario Podestà Paris — è necessario un confronto sui temi e sui contenuti dell’azione amministrativa". Il richiamo è esplicito al lavoro delle giunte guidate prima dal sindaco Narciso Buffoni e poi da Gianni Lorenzetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il travaglio di Montignoso. Monito dei Socialisti: "Prima confronto sui temi"

