Al Circolo della Stampa di Avellino l' incontro dedicato alla storia della Brigata Avellino
Al Circolo della Stampa di Avellino si tiene un incontro dedicato alla storia della Brigata Avellino. Organizzato dalla Federazione ANCR di Avellino in collaborazione con la sezione ANCR di Avella, l’evento rende omaggio al compianto Prefetto Benedetto Fusco e presenta il volume
La Federazione ANCR di Avellino, in collaborazione con la sezione ANCR di Avella e in memoria del compianto Prefetto Benedetto Fusco, presenta il volume dal titolo "La gloriosa Brigata Avellino" a cura di Giovanni D'Avanzo.Appuntamento al Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele 56 ad. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Al Circolo della Stampa di Avellino il workshop conclusivo del progetto dedicato a Elsa Morante
Leggi anche: Versi d'ossigeno al Circolo della Stampa di Avellino
Mobilitazione in Irpinia contro la riforma Nordio: si prepara la protesta; Avellino, l’eurodeputato Danilo Della Valle incontra i cittadini al Circolo della Stampa; M5S, l'eurodeputato Della Valle a confronto con la città: la sfida sui fondi Ue; Avellino, Referendum della Giustizia: il fronte del No si mobilita.
Danilo Della Valle a Avellino: primo incontro sui territori della Campania - Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 17, il Circolo della Stampa di Avellino sarà il palcoscenico di un evento di grande rilevanza per la nostra città: l’eurodeputato Danilo Della Valle, esponente del Mo ... irpinianews.it
Al Circolo della Stampa “Vincenzo Volpe, maestro dell’Ottocento Italiano” - Dal 28 al 30 dicembre 2025 il Circolo della Stampa di Avellino ospita la mostra “Vincenzo Volpe. corriereirpinia.it
Avellino, referendum della giustizia: il fronte del "no" si mobilita - L'articolo Avellino, Referendum della Giustizia: il fronte del "No" si mobilita proviene da OttoPagine. msn.com
Giovedì 8 gennaio alle ore 17 al Circolo della Stampa facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.