Al Circolo della Stampa di Avellino l' incontro dedicato alla storia della Brigata Avellino

Da avellinotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Circolo della Stampa di Avellino si tiene un incontro dedicato alla storia della Brigata Avellino. Organizzato dalla Federazione ANCR di Avellino in collaborazione con la sezione ANCR di Avella, l’evento rende omaggio al compianto Prefetto Benedetto Fusco e presenta il volume

La Federazione ANCR di Avellino, in collaborazione con la sezione ANCR di Avella e in memoria del compianto Prefetto Benedetto Fusco, presenta il volume dal titolo "La gloriosa Brigata Avellino" a cura di Giovanni D'Avanzo.Appuntamento al Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele 56 ad. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Al Circolo della Stampa di Avellino il workshop conclusivo del progetto dedicato a Elsa Morante

Leggi anche: Versi d'ossigeno al Circolo della Stampa di Avellino

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mobilitazione in Irpinia contro la riforma Nordio: si prepara la protesta; Avellino, l’eurodeputato Danilo Della Valle incontra i cittadini al Circolo della Stampa; M5S, l'eurodeputato Della Valle a confronto con la città: la sfida sui fondi Ue; Avellino, Referendum della Giustizia: il fronte del No si mobilita.

circolo stampa avellino incontroDanilo Della Valle a Avellino: primo incontro sui territori della Campania - Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 17, il Circolo della Stampa di Avellino sarà il palcoscenico di un evento  di grande rilevanza per la nostra città: l’eurodeputato Danilo Della Valle, esponente del Mo ... irpinianews.it

circolo stampa avellino incontroAl Circolo della Stampa “Vincenzo Volpe, maestro dell’Ottocento Italiano” - Dal 28 al 30 dicembre 2025 il Circolo della Stampa di Avellino ospita la mostra “Vincenzo Volpe. corriereirpinia.it

circolo stampa avellino incontroAvellino, referendum della giustizia: il fronte del "no" si mobilita - L'articolo Avellino, Referendum della Giustizia: il fronte del "No" si mobilita proviene da OttoPagine. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.