Referendum sulla giustizia il 9 marzo confronto pubblico a Torre Annunziata

Il referendum sulla giustizia, annunciato per il 22 e 23 marzo 2026, ha motivato un dibattito pubblico a Torre Annunziata. La richiesta di approfondimento e chiarimenti ha portato cittadini e rappresentanti locali a incontrarsi il 9 marzo, per discutere i possibili effetti delle modifiche costituzionali. La discussione si è concentrata sulle implicazioni pratiche e sui cambiamenti concreti che potrebbero interessare il sistema giudiziario. La partecipazione è stata molto numerosa e varia.

Tempo di lettura: 2 minuti A Torre Annunziata si accende il confronto sul referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Lunedì 9 marzo, alle ore 18.30, la sede di Corte 77 in via Gioacchino Murat ospiterà un incontro pubblico promosso dal Comitato nazionale "Cittadini per il Sì" per discutere le ragioni della riforma. Al centro del dibattito, i contenuti del quesito referendario e le prospettive di modifica dell'assetto della giustizia italiana. Un appuntamento che mette insieme accademici, magistrati e rappresentanti delle istituzioni locali. Tra i relatori figura il professor avvocato Vincenzo Maiello, ordinario di diritto penale all'Università Federico II di Napoli, chiamato a offrire un inquadramento tecnico-giuridico dei temi oggetto della consultazione.