Auto si ribalta sulla strada provinciale | giovane conducente in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada provinciale tra Mesagne e San Vito dei Normanni, coinvolgendo una giovane conducente di 29 anni. L'auto si è ribaltata e ha urtato un muretto a secco, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

SAN VITO DEI NORMANNI - L'auto si è ribaltata, andando a sbattere contro un muretto a secco. Si sono vissuti momenti di apprensione per una 29enne coinvolta in un incidente che stamattina (domenica 4 gennaio) si è verificato sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni, in.

