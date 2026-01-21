Mercato Europa | a dicembre 2025 un’auto venduta su 10 è cinese

Nel dicembre 2025, un’auto su dieci venduta in Europa è di origine cinese. Marchi come MG, BYD, Chery e Geely stanno registrando una crescita significativa grazie all’offerta di veicoli ibridi ed elettrici. Nel corso dell’anno sono state consegnate 811 mila unità, con un incremento del 99%, di cui 110 mila nel solo ultimo mese, segnando un aumento del 126%. Questo trend evidenzia l’importanza crescente del mercato cinese nel settore automobilistico europeo.

Un risultato che non ha nulla a che fare con la lenta crescita dell’auto elettrica nel Vecchio Continente. Sono i modelli ibridi a trainare i costruttori cinesi in Europa, che vanno molto più veloce nell’intero 2025 e soprattutto nel mese di dicembre. Secondo le rilevazioni preliminari firmate da Dataforce, relative al mercato europeo allargato al Regno Unito e ai mercati Efta come Norvegia e Svizzera, i marchi di Pechino segnano record commerciali eloquenti. Le vetture vendute nell’anno sono 810.982, con un incremento del 99% rispetto al 2024 e una quota del 6,1% sul totale di un mercato che è valso 13,3 milioni di unità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mercato Europa: a dicembre 2025 un’auto venduta su 10 è cinese Leggi anche: Mercato auto Europa, +10,7% a settembre. Ma i volumi restano sotto i livelli 2019 Dacia Sandero, come cambia il design dell'auto più venduta in EuropaLa Dacia Sandero si presenta con un design rinnovato, pensato per offrire funzionalità e praticità. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Le 4 auto con i motori più affidabili del 2025 #AutoAffidabili #MotoriAffidabili #Classifica2025 Argomenti discussi: Lottomatica scivola, a dicembre giù il mercato delle scommesse online; Rimorchi in crescita a dicembre (+24,4%), il 2025 chiude +14,7%. UNRAE:; Mercato veicoli commerciali: dicembre chiude a -5,3%. Il 2025 archivia 189.050 immatricolazioni, in calo del 4,9% sull'anno precedente; Gli ostacoli alla transizione energetica non fermano la crescita dell’auto elettrica. Mercato auto Europa, il 2025 chiude in crescita del 2,3%. Sugli scudi i marchi cinesiI criteri più rigidi sulle emissioni spingono l’elettrificazione, mentre i brand di Pechino raddoppiano a 811 mila vendite ... ilfattoquotidiano.it Mercato auto Italia: dicembre a +2,2%, ma il 2025 chiude in flessione del -2,1% a 1.525.722 unitàI veicoli ibridi plug-in (PHEV) a dicembre raggiungono una quota del 9,3%, in aumento rispetto al 3,4% dello stesso mese del 2024 e al 7,2% di novembre 2025, beneficiando sia dell'ampliamento ... ansa.it “A Musk, Zuckerberg e compagnia: in Europa abbiamo un mercato di milioni di utenti che fanno guadagnare un sacco di soldi alle vostre aziende. Ma noi amiamo anche proteggere i nostri cittadini e le nostre democrazie legiferando. Se non vi piace, potete se - facebook.com facebook Il 2026 sarà un anno decisivo per l’ #Europa. Competitività, mercato unico e ruolo dell’ #Ue richiedono scelte chiare: rafforzarsi dall’interno, semplificare le regole, investire insieme e difendere la coesione. L’Italia deve esserci. x.com

