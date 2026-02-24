Auto usate | diesel e vecchie vetture trainano il mercato a dicembre

Il calo delle vendite di auto nuove ha spinto molti consumatori a puntare su veicoli usati, soprattutto diesel e modelli più vecchi. La domanda si è intensificata nelle concessionarie, dove si sono registrate lunghe file di acquirenti alla ricerca di occasioni a buon prezzo. Questo trend si nota soprattutto nelle grandi città, dove le auto più datate rappresentano ancora una scelta diffusa. La crescita del mercato continua con attenzione alle preferenze degli acquirenti.

Il mercato delle auto usate in Italia torna a crescere a dicembre 2025, con un aumento dello 0,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I trasferimenti di proprietà sono stati 467.977, tra passaggi netti e minivolture. Il diesel continua a dominare, nonostante le normative sempre più stringenti, mentre le vetture ultradecennali registrano un aumento significativo. Immagina la scena: autosaloni pieni di clienti alla ricerca di affari, con un occhio di riguardo per le auto più vecchie e i motori a gasolio. È questo il quadro che emerge dai dati del mercato delle auto usate in Italia. Dopo un lieve calo a novembre, dicembre 2025 ha una ripresa, con un aumento dello 0,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.