Flat tax al 5% aumentano gli stipendi con la tassazione light in busta paga

La decisione di ridurre la flat tax al 5% ha portato a un aumento degli stipendi netti. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che questa nuova aliquota entrerà in vigore dal 2026, favorendo i lavoratori con incrementi salariali. Le aziende possono applicare subito le agevolazioni fiscali e i dipendenti vedranno un miglioramento immediato nella busta paga. La misura mira a incentivare la crescita economica e a sostenere i salari.

L'attesa per la tassa piatta del 5% sugli incrementi retributivi è finita. L' Agenzia delle Entrate ha comunicato con una nota come si applicano le misure agevolate della tassa al 5% a partire dal 2026. Infatti, le misure si applicano agli importi a partire da quest'anno, ma valgono anche per i rinnovi contrattuali relativi al triennio 2024-2026. Nella nota sono presenti anche le istruzioni per i rinnovi contrattuali in imposta sostitutiva del 15% per maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni. Come ricorda la nota, la tassazione light vale per le assenze retribuite come malattia, ma anche paternità e maternità o in caso di infortunio.