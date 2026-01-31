A Napoli raddoppiano i reati commessi da minori in aumento omicidi e stupri

A Napoli i reati commessi da minori sono aumentati, con un incremento di omicidi e stupri. Durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, la presidente della Corte di Appello, Maria Rosaria Covelli, ha parlato di questa crescita, spiegando che alcuni di questi reati sono legati alla presenza della camorra, mentre altri nascono da problemi familiari e povertà educativa. La situazione preoccupa le autorità, che cercano di trovare risposte concrete.

Durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, la presidente della Corte di Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, si sofferma sui reati commessi da minori, distinguendo tra quelli riconducibili alla camorra e quelli legati a povertà educativa e deficit familiari.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Napoli ReatiMinori In aumento a Genova i reati contro donne, minori e anziani Negli ultimi tre anni, il Nucleo fasce deboli della Polizia locale di Genova ha registrato un incremento nei reati rivolti a donne, minori e anziani. Omicidi commessi da minorenni più che raddoppiati in un anno Nel 2024, il numero di omicidi commessi da minorenni in Italia ha superato i 35 casi, rappresentando oltre il 10% dei 319 omicidi totali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli ReatiMinori Argomenti discussi: Pizzeria Vecchia Napoli, accoglienza e qualità. Un ponte tra Veneto e Campania; Napoli-Chelsea 2-3, risultato finale della partita di Champions League: Joao Pedro decisivo con una doppietta, gli highlights; Juve-Napoli 2-0 | Juan Jesus sbaglia TUTTO, Yildiz ringrazia e raddoppia!; Venezia, nuova crisi dei matrimoni ma raddoppiano le nozze gay: diecimila euro per la location. Reati dei minorenni raddoppiati in un anno. Cresce la violenza di genereI dati sono stati inseriti nella relazione della presidente della Corte d'Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario ... napolitoday.it Anno giudiziario: Napoli, raddoppiano procedimenti per minoriUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Lazio-Napoli: 0-2, gol di #Rrahmani al 32'! Gli azzurri raddoppiano - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.