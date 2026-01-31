Reati commessi da minori in aumento in Liguria | Campanello d’allarme forte

Le violenze commesse da minori in Liguria sono in crescita, con episodi che preoccupano sempre di più. La presidente della Corte d’Appello di Genova, Elisabetta Vidali, ha fatto il punto questa mattina durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, evidenziando un aumento dei reati tra i giovani e modalità sempre più violente.

Le violenze commesse da minorenni in Liguria sono in aumento, con modalità sempre più preoccupanti. A lanciare l’allarme è stata la presidente della Corte d’Appello di Genova, Elisabetta Vidali, nella relazione presentata all’inaugurazione dell’anno giudiziario, questa mattina in tribunale. "Il dato del 2025 conferma che nel distretto ligure le violenze sessuali commesse da minorenni sono in aumento - più che raddoppiate nell’ultimo triennio, con l’eccezione del 2024 - e tutte le iscrizioni riguardano autori di reato minorenni di sesso maschile", ha spiegato Vidali. Secondo la presidente, le condotte si caratterizzano per l’estrinsecazione della violenza, l’utilizzo dei social media con finalità aggressive e l’aggressività sessuale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

A Napoli i reati commessi da minori sono aumentati, con un incremento di omicidi e stupri.

Negli ultimi tre anni, il Nucleo fasce deboli della Polizia locale di Genova ha registrato un incremento nei reati rivolti a donne, minori e anziani.

