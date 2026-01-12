Attenzione Pericolo sostanze nocive | l' allarme per i padroni dei cani a Galliate
Recentemente, a Galliate, è stato affisso un cartello lungo via Dante, segnalando la presenza di sostanze nocive nella zona. L’avviso mira a sensibilizzare i padroni di cani e i cittadini, evidenziando un potenziale pericolo per la salute degli animali e delle persone. È importante prestare attenzione e rispettare le indicazioni per evitare rischi e tutelare la sicurezza di tutti.
"Attenzione. Pericolo sostanze nocive". Si tratta del cartello che è stato affisso nei giorni scorsi a Galliate lungo un tratto di via Dante, una zona per fortuna circoscritta. "Non si tratta di bocconi avvelenati" ha tenuto a precisare l'assessore Alessandro Basile che ha spiegato la situazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
