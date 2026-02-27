Nel nord-est della Nigeria si sono verificati nuovi attacchi, con un bilancio di almeno 27 vittime. La regione continua a essere teatro di scontri e violenze legate a gruppi armati, che colpiscono civili e infrastrutture locali. Le autorità cercano di gestire la situazione, mentre le comunità si trovano a convivere con un clima di insicurezza crescente. La situazione resta molto tesa e difficile da controllare.

Almeno 27 persone sono morte in un attacco coordinato di gruppi jihadisti contro una comunità nello Stato di Adamawa, nel nord-est della Nigeria: lo ha riferito il quotidiano locale The Press Nigeria. Secondo la ricostruzione, l’attacco è avvenuto martedì e le forze di sicurezza sono giunte sul posto quando gli assalitori erano già fuggiti. Non risultano arresti. Il nord-est della Nigeria è da anni teatro di violenze jihadiste, in particolare da parte di Boko Haram e della sua fazione scissionista Iswap, gruppi responsabili di attentati, rapimenti e massacri contro civili e forze governative nella regione del bacino del Lago Ciad.www.tgcom24.mediaset. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Nigeria, almeno 27 persone uccise in un attacco jihadista

