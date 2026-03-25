Jannik Sinner ha superato Michelsen e si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP 1000 di Miami, torneo che si sta svolgendo sull’impianto dell’Hard Rock Stadium. Il torneo, con un montepremi totale di 9 milioni di dollari, prosegue con la sfida tra il giocatore italiano e il tennista statunitense Tiafoe.

Jannik Sinner sbarca nei quarti di finale del "Miami Open", secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). Il 24enne fuoriclasse di San Candido, numero 2 del ranking Atp e del tabellone, ha superato negli ottavi lo statunitense Alex Michelsen, 40esimo della classifica mondiale, con il punteggio di 7-5 7-6(4), dopo un’ora e 41 minuti di gioco. Per il campione altoatesino, reduce dal trionfo a Indian Wells, si tratta del 20esimo quarto in un Masters 1000; l’azzurro ha inoltre vinto gli ultimi 28 set consecutivi nei Masters 1000, dal secondo turno di Parigi 2025: è un record senza eguali dal 1990, quando è stata introdotta questa categoria di tornei. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Atp 1000 Miami, Sinner batte Michelsen e accede ai quarti. Ora sfida ad un altro americano: Tiafoe

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