ATP Acapulco 2026 Bellucci non supera l’ostacolo Tiafoe ed esce ai quarti di finale

Al torneo ATP di Acapulco, Mattia Bellucci si ferma ai quarti di finale dopo aver perso contro Frances Tiafoe. La partita si conclude con un risultato che mette fine al percorso del giocatore italiano nella competizione. La sfida si è conclusa senza ulteriori sviluppi o decisioni che coinvolgano altri aspetti legali o controversie.

Nei quarti di finale del torneo ATP di Acapulco Mattia Bellucci non supera l’ostacolo Frances Tiafoe. Lo statunitense, testa di serie numero otto, s’impone 6-3 6-4 in un’ora e quarantasette minuti e passa in semifinale. Nel prossimo turno l’americano affronterà il vincente della sfida tra il monegasco Valentin Vacherot e il connazionale Brandon Nakashima. L’azzurro difende il turno di battuta inaugurale a quindici e manca la palla per il 2-0. Il confronto si sviluppa sui binari di un sostanziale equilibrio fino al 3-3. Nel settimo gioco Tiafoe firma il break del 4-3, salva le due possibilità del 4-4 e, al secondo set point, chiude i conti sul 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

