atletica regionali cadetti indoor titoli per basenghi e garlassi nel salto in lungo e getto del peso

A Parma si sono svolti i campionati regionali cadetti indoor di atletica. Durante la giornata, sono stati assegnati i titoli nel salto in lungo e nel getto del peso a due atleti provenienti dalla stessa regione. Reggio Emilia si è distinta con due vittorie e numerosi piazzamenti tra gli altri partecipanti. La competizione ha visto la partecipazione di diverse atlete e atleti della categoria cadetti.

Si sono disputati a Parma i campionati regionali cadetti indoor d’atletica e Reggio ne esce con due titoli e tanti piazzamenti. Campioni regionali Giulia Basenghi (Corradini Rubiera) nel salto in lungo con m 5,03 e Gabriele Garlassi (Self) che con m 13,46 coglie il personale nel getto del peso. Poi cinque medaglie d’argento targate Self (foto di gruppo): Filippo Braglia sui 2000 col personale di 6’21’’54, Veronica Caponigro nel peso con p.b. a 10,67, Isabella Ferretti nei 2000 in 7’25’’20, Giulia Rocchi nei 200 in 26’’96 e Ludovica Garlassi sui 60 in 8’’04. Tre bronzi targati Self: Vincenzo Amendola nel triplo col personale a 12,25, Jesse Obeng sui 200 in 24’’77 e Isac Quaresima nel peso con 11,95. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

