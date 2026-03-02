Ricercatori della Oregon State University hanno creato un nuovo nanomateriale capace di eliminare le cellule tumorali dall’interno. Questo approccio mira a colpire i tumori senza arrecare danni ai tessuti sani circostanti. Lo sviluppo si basa sull’utilizzo di nanoparticelle che agiscono direttamente sulle cellule malate, offrendo una possibile alternativa ai metodi tradizionali di trattamento.

I ricercatori della Oregon State University hanno sviluppato un innovativo nanomateriale progettato per eliminare le cellule tumorali dall’interno, senza danneggiare i tessuti sani circostanti. Il materiale attiva due reazioni chimiche separate all’interno delle cellule tumorali, generando un intenso stress ossidativo che le porta rapidamente alla morte. Lo studio, guidato da Oleh Taratula, Olena Taratula e Chao Wang del College of Pharmacy dell’OSU, è stato pubblicato su Advanced Functional Materials. La scoperta rappresenta un passo avanti significativo nel campo della terapia chemiodinamica (CDT), una strategia emergente che sfrutta le caratteristiche chimiche uniche dei tumori. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Nanoparticelle eliminano il cancro dall’interno

Cancro, create nanoparticelle contro le metastasi: possono cambiare il modo di combattere i tumoriRicercatori canadesi hanno creato in laboratorio nanoparticelle simili alle vescicole extracellulari rilasciate dalle cellule cancerose.

Leggi anche: Laser coring: il trattamento hi-tech che rigenera la pelle dall’interno

Plastic: The Real Sea Monster