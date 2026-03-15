La Chiesa dell’Autostrada è stata progettata dall’architetto Giovanni Michelucci e si trova lungo una strada di passaggio. Non è molto nota al pubblico, ma rappresenta un esempio importante di architettura moderna. La struttura si distingue per il suo stile e per le linee innovative, che la rendono unica nel suo genere. La chiesa è accessibile ai viaggiatori e si colloca in un punto di passaggio lungo l’autostrada.

Non tutti la conoscono, ma la Chiesa dell’Autostrada è un punto di riferimento non solo religioso, ma soprattutto stilistico. Sita a Campo Bisenzio, a pochi chilometri da Firenze, questa struttura è infatti uno degli esempi più noti di architettura organica e brutalista d’Italia. Il progetto ha la firma dell’architetto Giovanni Michelucci, che per la sua estetica volle ispirarsi a una tenda. La chiesa si trova infatti vicino al casello autostradale di Firenze Nord e il suo ideatore ne volle richiamare il concetto di viaggio e luogo di riposo del viandante. Non solo, l’edificio, che fu costruito tra il 1960 e il 1964, svolge anche una funzione commemorativa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Chiesa dell’Autostrada, come è nata dall’idea di Giovanni Michelucci

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