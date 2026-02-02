Regione Lombardia | esenzione dal ticket sanitario per le donne vittime di violenza

La Regione Lombardia ha approvato una misura che permette alle donne vittime di violenza di ricevere cure sanitarie gratuite. La Giunta ha dato il via libera a un programma triennale che offre l’esenzione dal ticket sanitario per chi si rivolge ai Centri antiviolenza. La proposta mira a facilitare l’accesso alle cure e a sostenere chi ha subito violenze.

LA MISURA. Via libera della Giunta alla misura triennale: cure gratuite per chi è seguita dai Centri antiviolenza. Bertolaso: «Intervento che mette al centro la persona». Regione Lombardia introduce l’esenzione regionale dalla partecipazione alla spesa sanitaria a favore delle donne residenti in Lombardia inserite in un percorso di presa in carico presso i Centri Antiviolenza. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, di concerto con gli assessori Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Regione Lombardia: esenzione dal ticket sanitario per le donne vittime di violenza Approfondimenti su Lombardia Regione Regione Lombardia approva l’esenzione del ticket sanitario per le donne vittime di violenza La Regione Lombardia ha deciso di eliminare il ticket sanitario per le donne che denunciano violenza e seguono un percorso nei Centri Antiviolenza. Esenzione dal ticket per le donne vittime di violenza: visite e controlli a carico del servizio sanitario La Regione Lombardia ha deciso di esentare le donne vittime di violenza dal pagamento del ticket sanitario. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lombardia Regione Argomenti discussi: Esenzione ticket in Lombardia per le donne vittime di violenza; Regione Lombardia: esenzione dal ticket sanitario per le donne vittime di violenza; In Lombardia esenzione ticket sanitario per donne vittime di violenza; Esenzione bollo auto 2026: guida completa a chi spetta. Regione Lombardia: esenzione dal ticket sanitario per le donne vittime di violenzaLA MISURA. Via libera della Giunta alla misura triennale: cure gratuite per chi è seguita dai Centri antiviolenza. Bertolaso: «Intervento che mette al centro la persona». ecodibergamo.it In Lombardia esenzione ticket sanitario per donne vittime di violenzaRegione Lombardia introduce l'esenzione regionale dalla partecipazione alla spesa sanitaria a favore delle donne residenti in Lombardia vittime di violenza e inserite in un percorso di presa in carico ... ansa.it Regione Lombardia: contributo economico strutturale agli operatori del trasporto pubblico vittime di reato #sicurezza - facebook.com facebook Regione Lombardia ha approvato i criteri dell'Avviso Unico Cultura 2026, che assegna contributi ai soggetti pubblici e privati e, da quest'anno, anche agli enti e istituzioni ecclesiastiche riconosciute, operanti nel campo culturale. Per maggiori info reglomb.it/ x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.