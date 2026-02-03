Askatasuna chiesta condanna per due leader del centro sociale | sono imputati per l’assalto all’Unione Industriale di Torino

La Procura di Torino ha chiesto la condanna per due attivisti del centro sociale Askatasuna, accusati di aver partecipato all’assalto all’Unione Industriale. Secondo le ricostruzioni, lei era l’animatrice del gruppo, con discorsi che avrebbero fomentato la violenza, mentre lui si trovava vicino al varco, incoraggiando gli altri. La sentenza si avvicina e si attende ora di capire se i giudici riterranno gli imputati colpevoli di aver contribuito a un episodio di tensione in città.

Lei, “animatrice del gruppo, con i suoi speakeraggi aizzava l’istinto violento della folla”. Lui, “rimanendo in prossimità del varco, incoraggiava i compagni”. Oggi, 3 febbraio, il sostituto procuratore Paolo Scafi ha di nuovo chiesto la condanna di Sara Munari e Stefano Millesimo, ritenuti tra i.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Askatasuna centrale

Nella notte, Torino ha assistito allo sgombero del centro sociale Askatasuna, seguito da perquisizioni in diverse abitazioni di attivisti e collettivi studenteschi.

Sei stato appena aggiornato sui recenti sviluppi a Torino: il centro sociale Askatasuna è stato sgomberato dalla polizia, dopo i gravi episodi di violenza legati all’assalto a La Stampa e alle proteste nelle Ogr e Leonardo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Askatasuna centrale

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna, dimesso il poliziotto ferito. Meloni convoca riunione sulla sicurezza. Schlein: Non si strumentalizzi; Manifestazione Askatasuna, partono da Genova con chiave inglese, coltello e maschere antigas; Sgombero Askatasuna, inchiesta sugli scontri: chiesto il carcere per i tre arrestati, chi sono gli indagati (19-47 anni, anche arrivati dall'estero).

Askatasuna, chiesta condanna per due leader del centro sociale: sono imputati per l’assalto all’Unione Industriale di TorinoI fatti risalgono al 2022 e, in primo grado, sia loro sia un altro imputato erano stati assolti, mentre altre otto persone sono state condannate ... torinotoday.it

La risposta di Askatasuna dopo le violenze di Torino: Un successo al di là di tutte le aspettativeGli antagonisti prendono posizione con un post sui profili social del centro sociale: I 50.000 scesi in piazza il 31 gennaio hanno fatto una proposta politica al paese. Hanno indicato una strada per ... ilfoglio.it

Ippodromo San Rossore. . Domenica 1º Febbraio, Highlights dei premi: premio UNIONE INDUSTRIALE PISANA premio PIER GIORGIO TERRANOVA #racehorse #ippodromosanrossore #pisa - facebook.com facebook

Online il quarto episodio di #ViaFantiLab - Il Podcast, con Marco Lavazza, Vicepresidente di Unione Industriali Torino con delega ESG e Sostenibilità e Vicepresidente di @lavazzagroup. L'episodio è disponibile su YouTube youtu.be/OjN7fiUUGRc x.com