Il 2 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato una sfida tra Rai 1 e Canale 5 con programmi come “Ulisse il piacere della scoperta” e “Scherzi a Parte”. “Scherzi a Parte” ha raggiunto il 26% di share, mentre “Ulisse” ha ottenuto il 19,6%. Su Canale 5, “Affari Tuoi” ha registrato il 24,1% e “La Ruota della Fortuna” il 24,9%.

Ascolti tv 2 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ulisse Il piacere della scoperta” contro il “Scherzi a Parte“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 2 marzo 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Sfida Rai1 e Canale 5: “Ulisse il piacere della scoperta” contro “Scherzi a Parte”. Chi ha vinto? Rai 1: Ulisse – Il piacere della scoperta, lo speciale alla scoperta di una delle regge più famose al mondo, la reggia di Versailles, ha incuriosito 3. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 2 marzo 2026: Ulisse il piacere della scoperta (19.6%), Scherzi a Parte (26%), Affari Tuoi (24.1%), La Ruota della Fortuna (24.9%) | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 2 marzo 2026: Ulisse il piacere della scoperta, Scherzi a Parte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv lunedì 26 gennaio 2026: La Preside (24.7%), Zelig 30 (20.8%), Affari Tuoi (24.5%), La Ruota della Fortuna (25.4%) | Dati Auditel

Tutti gli aggiornamenti su Affari Tuoi

Temi più discussi: Ascolti tv, La Ruota della Fortuna si riprende la vetta: straccia il meglio di Sanremo 2026 e aspetta De Martino; Affari Tuoi, cambia la durata della puntata del 23 febbraio (e poi De Martino va in ferie): la nuova programmazione; Ascolti tv ieri martedì 24 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Io sono Farah, Le Iene e DiMartedì; Affari Tuoi sospeso, Fan in attesa: ecco quando Stefano De Martino torna su Rai 1 con il Gioco dei Pacchi.

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 2 marzo 2026Affari tuoi, quanto hanno vinto ai pacchi stasera, 2 marzo 2026? Centotrentaduesima puntata di questa edizione, nonché cinquantaduesima dell'anno che vede come padrone di casa Stefano De Martino. tag24.it

Ascolti tv lunedì 2 marzo: Ulisse, Scherzi a parte, Io sono vendettaAscolti tv 2 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Il passaggio di testimone è andato in scena durante la finale di sabato Cosa vuole significare questo cambio di stile da Affari tuoi a Sanremo - facebook.com facebook

#affarituoi senza DUE VITE alla fine non è affari tuoi x.com