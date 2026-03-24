Ascolti TV 24 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati ufficiali degli ascolti televisivi della prima serata di ieri, martedì 24 marzo 2026. Le rilevazioni sono state raccolte dall'ente di misurazione e mostrano le percentuali di share delle principali trasmissioni trasmesse in prima serata. I numeri indicano quale programma ha avuto il maggiore seguito tra il pubblico televisivo.

Ascolti TV 24 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 24 Marzo 2026. Ultimo aggiornamento: 24032026, 17:14 In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Martedì 24 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 24 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Martedì 24 Marzo 2026. Di seguito i .... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 24 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serata Articoli correlati Ascolti TV 24 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 24 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 24 Gennaio 2026. Ascolti TV 24 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 24 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 24 Febbraio 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Auditel della Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (17 marzo), delusione Grande Fratello Vip: record negativo. Lino Guanciale è inarrestabile; Ascolti tv ieri domenica 22 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e Fazio; Ascolti tv, Scotti tiene duro contro De Martino: chi vince tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi? I dati Auditel dell'access prime time; Ascolti tv ieri 17 marzo, Le libere donne vince (18,7%) e Grande Fratello Vip parte lento (18,4%): i dati Auditel. Ascolti tv ieri 24 marzo 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 24 marzo 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di martedì 24 marzo ... mam-e.it Ascolti tv ieri (23 marzo): Gassmann in calo, Max Giusti ne approfitta per chiudere alla grande, rivincita Gerry ScottiGuerrieri vince ma cala al 19,6% di share, Scherzi a Parte saluta al 22,5%, rivincita Gerry Scotti su De Martino: tutti i dati Auditel ... libero.it TV. LA “GUERRA” DELL’AUDITEL. IMMA TATARANNI, E MATERA, SUPERSTAR DI ASCOLTI: 4 MILIONI E 99MILA SPETTATORI. AFFOSSATO GERRY SCOTTI. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2026/03/tv-la-guerra-dellaudite - facebook.com facebook Su #Canale5 #LaRuotaDellaFortuna supera 4.500.000 spettatori #Verissimo al vertice degli ascolti della propria fascia Sul #Canale20 il derby di Madrid #RealMadridAtlético sfiora il 3% di share sul target commerciale x.com