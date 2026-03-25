Ascolti tv 24 marzo 2026 | Le Libere Donne Grande Fratello Vip Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 24 marzo 2026, le trasmissioni televisive più seguite sono state “Le Libere Donne” su Rai1 e “Grande Fratello Vip” su Canale 5. Le due produzioni si sono sfidate nello stesso giorno, mentre altri programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” hanno completato l’offerta televisiva della serata. I dati di ascolto sono stati raccolti dall’istituto Auditel.

Ascolti tv di martedì 24 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Le Libere Donne ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 24 marzo 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Le Libere Donne vs Grande Fratello Vip Auditel del 24 marzo 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Le Libere Donne” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto? Rai 1: Le Libere Donne, la terza puntata della serie televisiva italiana diretta da Michele Soavi con protagonista Lino Guanciale ha appassionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 24 marzo 2026: Le Libere Donne, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Articoli correlati Leggi anche: Ascolti tv 17 marzo 2026: Le Libere Donne, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 10 marzo 2026: Le Libere Donne (17.9%), Taratata (13.4%), Affari Tuoi (23.5%), La Ruota della Fortuna (23.3%) | Dati Auditel Contenuti e approfondimenti su Libere Donne Temi più discussi: Ascolti tv ieri 17 marzo, chi ha vinto tra 'Grande Fratello Vip e 'Libere donne?; Le Libere Donne chiude: addio alla serie con Lino Guanciale; Ascolti tv ieri martedì 17 marzo chi ha vinto tra Le Libere Donne, Grande Fratello Vip e DiMartedì; Ascolti tv 17 marzo: per il Grande Fratello Vip il peggior debutto nella storia. Chi ha vinto nella sfida con Le Libere Donne. Ascolti tv martedì 24 marzo: Le libere donne, GF Vip, DiMartedìAscolti tv 24 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 24 marzo, chi ha vinto tra Le libere donne e il GF Vip: i dati in aggiornamentoLa serata di martedì 24 marzo ha proposto la fiction di Rai1 contrapposta alla terza puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi. Una sfida importante per il destino del ... fanpage.it Le Libere Donne, vi è piaciuto il finale. Cosa ne pensate Quante lacrime in questa ultima puntata. Alla fine il sogno di libertà di Margherita non si è mai realizzato, ma per Mario resta un ricordo indelebile e malinconico. È stata una fiction stupenda e signific - facebook.com facebook Oggi finisce Le libere donne: la vita incredibile del vero Mario Tobino, scrittore-psichiatra che visse in manicomio x.com