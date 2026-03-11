Il 10 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato diverse differenze tra i programmi più seguiti. Su Rai1,

Ascolti tv di martedì 10 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Le Libere Donne ” contro “ Taratata “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 10 marzo 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Le Libere Donne vs Taratata Auditel del 10 marzo 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Le Libere Donne” contro “Taratata”. Chi ha vinto? Rai 1: Le Libere Donne, la serie televisiva italiana diretta da Michele Soavi con protagonista Lino Guanciale ha appassionato 2. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 10 marzo 2026: Le Libere Donne (17.9%), Taratata (13.4%), Affari Tuoi (23.5%), La Ruota della Fortuna (23.3%) | Dati Auditel

