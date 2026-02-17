Dalla Sicilia preistorica al deserto dell' Arizona archeologia e arte contemporanea a confronto al museo civico di Alia

La mostra permanente "Terra e Luce. Dalla Gurfa al Roden Crater" costituisce un ideale ponte tra il sito rupestre del Palermitano (3000 a.C.), con le fotografie realizzate da Alessandro Belgiojoso, e l'opera dell'artista americano James Turrell. Il sindaco Antonino Guccione: "Promuoviamo un modello di turismo capace di integrare cultura, storia e tradizione" È il cuore dell'offerta culturale del museo civico di Alia: stiamo parlando della mostra permanente "Terra e Luce. Dalla Gurfa al Roden Crater", un ideale ponte tra la Sicilia preistorica e l'arte contemporanea internazionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

