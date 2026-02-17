Dalla Sicilia preistorica al deserto dell' Arizona archeologia e arte contemporanea a confronto al museo civico di Alia
La mostra permanente "Terra e Luce. Dalla Gurfa al Roden Crater" costituisce un ideale ponte tra il sito rupestre del Palermitano (3000 a.C.), con le fotografie realizzate da Alessandro Belgiojoso, e l'opera dell'artista americano James Turrell. Il sindaco Antonino Guccione: "Promuoviamo un modello di turismo capace di integrare cultura, storia e tradizione" È il cuore dell'offerta culturale del museo civico di Alia: stiamo parlando della mostra permanente "Terra e Luce. Dalla Gurfa al Roden Crater", un ideale ponte tra la Sicilia preistorica e l'arte contemporanea internazionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Museo civico intitolato al professore Ernesto De Miro: una vita dedicata all’archeologia
"Uno spazio di scambi e connessioni. Forme dell’arte contemporanea giapponese nella penisola italica", la mostra al Museo CrocettiIl Museo Crocetti di Roma apre venerdì 20 febbraio alle 18:00 la mostra intitolataLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: In Sicilia c'è una roccia che sembra un meteorite: esiste da millenni, quale segreto nasconde?; I 5 comuni della Sicilia che custodiscono tesori antichi unici al mondo; Villarbasse 1945: l'ultimo massacro prima della Repubblica; Sicilia d’inverno: dove andare, itinerari e cose da fare nel 2026.
Al via dalla Sicilia la maratona per la pace della CislIn un tempo segnato da guerre e tensioni globali, parte oggi dalla Sicilia la maratona per la pace della Cisl, grande mobilitazione civile che attraverserà l’Italia fino al 15 novembre, quando si ... rainews.it
Scuola di Specializzazione in Beni archeologici - Unict. Azam Ali · Cathedrals Of Light. #SaveTheDate #StayTuned Il Portico e il suo Atleta 13 febbraio 2026 | ore 15:00 Chiesa di San Francesco Borgia, Catania Regione Siciliana Regione Siciliana A facebook