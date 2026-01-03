Terni mostra di arte contemporanea ‘Dal museo alla fiera’ | Capacità di esprimersi degli artisti e valorizzazione del territorio FOTO

La mostra di arte contemporanea ‘Dal museo alla fiera’, allestita presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni, propone un percorso dedicato alla capacità espressiva degli artisti e alla valorizzazione del territorio. L’evento offre l’opportunità di esplorare opere che riflettono il dialogo tra cultura locale e contemporaneità, contribuendo a rafforzare il ruolo del museo come spazio di confronto e valorizzazione artistica.

Una mostra di arte contemporanea ospita il museo Diocesano e Capitolare denominata 'Dal museo alla fiera'. Fino al prossimo 11 gennaio infatti sarà possibile osservare ed apprezzare le opere in esposizione (dalle 16 alle 19). La giornalista Claudia Sensi ed il critico internazionale Rafail Aliyev.

45 opere per attraversare gli snodi della storia dell’arte, da Signorelli a Burri - Le svolte della storia dell'arte, attraverso 45 opere della collezione Fondazione Carit: la mostra a Terni, tra Signorelli e Burri ... exibart.com

Da Signorelli a Burri - A Terni in mostra le 45 opere più rappresentative della fondazione Carit, in un ponte ideale tra il Rinascimento e l'arte contemporanea ... rainews.it

Inaugura oggi la Mostra d'Arte Contemporanea presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni, partecipo anche io con 3 opere La mostra sarà aperta fino a domenica 11 gennaio! Non mancate #artecontemporanea #mostradarte - facebook.com facebook

Mostra Fondazione Carit a Terni, 2.600 presenze nelle prime due settimane x.com

