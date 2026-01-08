Sfregio al salotto buono del paese | il sindaco denuncia gli atti vandalici e l' uso delle telecamere

Da brindisireport.it 8 gen 2026

Il sindaco di Cellino San Marco denuncia atti vandalici nel centro storico, tra cui pallonate sulla torre, rastrelliere divelte e cestini danneggiati. Questi comportamenti minano il decoro e la sicurezza pubblica, spingendo l’amministrazione a utilizzare le telecamere di sorveglianza per tutelare il patrimonio e il patrimonio collettivo. Un intervento necessario per preservare il valore e l’identità del paese, spesso chiamato a difendersi da episodi di vandalismo.

CELLINO SAN MARCO – Pallonate sul prospetto della torre del palazzo baronale di recente ristrutturazione, rastrelliere per le bici divelte, cestini porta rifiuti sfondati da bombe carta, una bicicletta appesa a un segnale stradale. Piazza Aldo Moro a Cellino San Marco, il "salotto buono" del.

