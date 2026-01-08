Sfregio al salotto buono del paese | il sindaco denuncia gli atti vandalici e l' uso delle telecamere

Il sindaco di Cellino San Marco denuncia atti vandalici nel centro storico, tra cui pallonate sulla torre, rastrelliere divelte e cestini danneggiati. Questi comportamenti minano il decoro e la sicurezza pubblica, spingendo l’amministrazione a utilizzare le telecamere di sorveglianza per tutelare il patrimonio e il patrimonio collettivo. Un intervento necessario per preservare il valore e l’identità del paese, spesso chiamato a difendersi da episodi di vandalismo.

