Catanzaro | Daspo Willy per aggressore di Marinaro

A Catanzaro, due giovani sono stati aggrediti nei pressi di un negozio nel quartiere Marinaro, riportando ferite. La polizia ha identificato un uomo come responsabile dell’attacco e ha applicato un Daspo Willy nei suoi confronti. L’episodio si è verificato in un’area frequentata da clienti e passanti, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Le indagini sono ancora in corso.

Due giovani hanno riportato lesioni in un’aggressione verificatasi nei pressi di un esercizio commerciale del quartiere Marinaro a Catanzaro. La Polizia ha individuato l’autore, un ventitreenne residente nella città, e il Questore ha immediatamente disposto un divieto di accesso ai locali notturni per tre anni. L’intervento delle forze dell’ordine sul posto ha permesso di fermare la violenza prima che degenerasse ulteriormente, garantendo le cure mediche necessarie alle vittime soccorse al momento dei fatti. La misura preventiva applicata, nota come Daspo Willy, mira a isolare il soggetto pericoloso dalle aree della movida cittadina per prevenire nuovi episodi di aggressività giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro: Daspo Willy per aggressore di Marinaro Articoli correlati Rissa a colpi di spranga in "zona rossa": quattro Daspo WillyIl grave episodio è avvenuto il 19 dicembre sera nel piazzale della stazione ferroviaria di Padova e ha coinvolto quattro marocchini. Catanzaro, aggressione al quartiere Marinaro: giovani lavoratori feriti, indagini in corso per chiarire la dinamica.Notte di Violenza a Catanzaro: Aggressione al Quartiere Marinaro e l’Allarme Sicurezza Un violento episodio ha scosso il quartiere Marinaro di... Aggiornamenti e notizie su Daspo Willy Argomenti discussi: Vibo Valentia, rissa tra giovani in centro: sei denunciati e Daspo Willy per un partecipante. Catanzaro, violenta aggressione a due giovani nel quartiere Lido: il Questore emette il Daspo Willy per il responsabileLa Polizia, nei giorni scorsi è intervenuta nei pressi di un locale pubblico del quartiere marinaro di Catanzaro su segnalazione di una violenta aggressione ai danni di due giovani. Le vittime, ... catanzaro.gazzettadelsud.it Due giovani feriti nei pressi di un locale del quartiere marinaro, Daspo Willy per un 23enneLa Polizia identifica l’autore e il questore dispone il divieto di accesso alle aree della movida per tre anni ... catanzaroinforma.it