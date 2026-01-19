Uccide la fidanzata in Perù e si rende latitante a Roma 20enne arrestato per omicidio dopo tre anni

Un giovane di 20 anni, ricercato per aver ucciso la sua fidanzata in Perù, è stato arrestato a Roma dopo tre anni di latitanza. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno permesso di individuare e catturare il sospetto, che ora si trova a disposizione delle autorità italiane. Questo episodio evidenzia l’efficacia delle attività di polizia nel tracciare e fermare soggetti coinvolti in reati internazionali.

