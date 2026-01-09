Neve fino a bassa quota e freddo | l' aria polare irrompe sull' Italia Ma poi…

Un'ondata di aria polare sta attraversando l’Italia, portando neve fino a bassa quota e un generale calo delle temperature. Nel corso delle prossime ore, una depressione in movimento sull’Europa tenderà a spostarsi sul Mediterraneo, intensificando ulteriormente il freddo e le condizioni invernali. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per affrontare al meglio questa fase di maltempo.

Nel corso delle prossime ore una circolazione depressionaria si muoverà sull'Europa inviando aria più fredda d'estrazione polare anche sul Mediterraneo. Per oggi condizioni meteo instabili, soprattutto sui settori tirrenici del Centro-Sud dove sono previsti piogge e acquazzoni intermittenti. L'aria fredda nella notte raggiungerà il nostro Paese portando precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali dove la quota neve calerà rapidamente fin verso i 700-1000 metri. Nella giornata di sabato residua instabilità al Centro e maltempo che si sposta verso il Sud, con neve a quote collinari e temperature in generale diminuzione.

Meteo, freddo polare sull'Italia nel fine settimana: neve (anche a bassa quota) e forte maltempo, le previsioni - Un fronte freddo, proveniente dalle latitudini artiche, interesserà l'Italia nel fine settimana dal 9 all'11 gennaio 2026. leggo.it

Neve a bassa quota anche al Sud, tutto bianco su Gargano, Murge, Appennino lucano, oltre 20 cm in alta quota - I fiocchi bianchi hanno davvero raggiunto quote piuttosto basse sulle regioni ... meteogiornale.it

Italia al gelo, allerta della Protezione civile per neve a bassa quota e venti di burrasca Allerta arancione e gialla al centro-sud. Un nucleo di aria polare travolge la penisola portando neve fino in pianura al nord e bufere sull'Appennino, fango e le mareggiate co - facebook.com facebook

Meteo Toscana - Possibile altra neve fino in pianura nelle prossime ore x.com

