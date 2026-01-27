Pioggia vento e mareggiate | scatta l' allerta meteo in Toscana

La Toscana si prepara a una nuova ondata di maltempo, con pioggia, vento e mareggiate in arrivo. Una perturbazione interessa la regione dalla sera di oggi, portando precipitazioni sparse che si estenderanno durante la notte. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per le zone più colpite.

Nuova ondata di maltempo sulla nostra regione. Una intensa perturbazione interesserà infatti la Toscana a partire dalla serata di oggi, martedì 27 gennaio, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, che dalle zone occidentali si estenderanno a tutta la regione nel corso della notte.

