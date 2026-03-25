Argia L’arte il rito la cura la performance che evoca il rituale sardo in parallelo al tarantismo salentino

Il rituale sardo dell’Argia, affine al tarantismo salentino, presenta dei parallelismi nel rituale di cura, che viene evocato nella performance “Argia. L’arte, il rito, la Cura”, a cura di Le Voci di Astarte, in programma mercoledì 25 marzo, alle ore 19, negli spazi della Distilleria di San. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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