L’abbandono dei rifiuti si paga caro Seimila euro di multe in due mesi

L’abbandono dei rifiuti comporta sanzioni significative. A Signa, nel corso di due mesi, sono state emesse sei multe da mille euro ciascuna, in seguito ai più rigorosi controlli avviati dall’amministrazione comunale e gestiti dalla polizia municipale. Questa misura mira a promuovere comportamenti più responsabili e a tutelare l’ambiente locale.

Prime sei multe da mille euro l’una, a Signa, per abbandono dei rifiuti. Le sanzioni sono state elevate a seguito dei rafforzati controlli annunciati dall’amministrazione comunale e resi operativi dalla polizia municipale. Le sanzioni sono state comminate in applicazione della nuova normativa in vigore dal 1° novembre 2025, che prevede pene più severe. "Come comunicato – ha detto il comandante della polizia locale di Signa, Fabio Caciolli – i controlli sono partiti e continueranno con regolarità. L’abbandono dei rifiuti, soprattutto in prossimità dei cassonetti, è un comportamento vietato e sanzionabile: i conferimenti devono avvenire all’interno dei contenitori e nel rispetto del calendario della differenziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

