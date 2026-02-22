Rogoredo parla Donzelli | Se un agente sbaglia allora paga non si strumentalizzi però lo scudo penale

Donzelli afferma che un agente che commette un errore grave deve assumersi le proprie responsabilità. La sua dichiarazione arriva dopo che sono circolate polemiche sull’uso dello “scudo penale” per tutelare i poliziotti. Donzelli chiarisce che nessuno intende ignorare gli errori, ma mette in guardia da strumentalizzazioni che potrebbero indebolire il rispetto delle regole. La discussione si concentra sull’equilibrio tra tutela e responsabilità nelle forze di polizia.

«È chiaro che se chi indossa la divisa commette un grave errore, allora deve pagarne le conseguenze. Nessuno ha mai affermato il contrario. Ma se si è sicuri del suo comportamento impeccabile, bisogna dargli una medaglia, non indagarlo ». A dirlo in un’intervista a La Stampa è il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. Sul caso di Rogoredo, chiarisce: «Con la nostra proposta l’agente sarebbe stato indagato allo stesso modo, non deformiamo le cose. Non è uno scudo penale, l’ha chiamato così la sinistra». L’idea avanzata dalla maggioranza, spiega, evita «che le forze dell’ordine vengano iscritte nel registro degli indagati come atto dovuto, anche quando non c’è alcun dubbio sul loro comportamento. 🔗 Leggi su Open.online

Sparatoria a Rogoredo, Sala sul pusher ucciso: “Bisogna capire la dinamica. No allo scudo penale”Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’incidente di Rogoredo, sottolineando l’importanza di analizzare la dinamica dei fatti senza giudizi affrettati.

“Con lo scudo penale il governo promette impunità ai poliziotti, si rischia un’escalation di violenza”Il governo di Giorgia Meloni sta preparando una legge che bloccherà l’iscrizione dei cittadini nel registro degli indagati in casi di violenza, se si può dimostrare una giustificazione come la legittima difesa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Meditate ministri, meditate - Il caso Rogoredo faccia riflettere prima di parlare x.com

Il caso di Mohamed Mansouri, ucciso a Rogoredo il 26 gennaio scorso sta diventando un fatto molto grave ed inquietante. Non si parla solo di un omicidio, ma di un presunto depistaggio ad opera degli agenti: prove alterate e versioni concordate per coprire u - facebook.com facebook