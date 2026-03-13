La carica di Canotto in vista del derby | Se facciamo il Perugia l’Arezzo deve temerci

In vista del derby, il giocatore ha dichiarato che se il Perugia vince le proprie partite, l’Arezzo deve temerci. La sua condizione fisica migliora e la determinazione a conquistare la vittoria si fa più forte, anche grazie all’importanza di mantenere una continuità nelle prestazioni. Le parole sono rivolte alla squadra avversaria, sottolineando la fiducia nella propria crescita.

La condizione che cresce, la voglia di vincere che aumenta, passando necessariamente attraverso la continuità. Luigi Canotto, sempre più convinto della scelta fatta, suona la carica in vista del derby di domenica sul campo dell’ Arezzo. "A inizio campionato non avrei mai messo l’Arezzo tra le squadre favorite, piuttosto ci avrei messo il Perugia – spiega l’attaccante del Perugia –. E anche oggi per me il Grifo ha una rosa tra le più competitive, che può giocarsela con tutte. Io credo che se stiamo bene, è l’Arezzo che deve aver paura del Perugia, perché abbiamo una squadra che può farsi valere su tutti i campi. Sappiamo che questo è un derby sentito e chi andrà in campo darà tutto per questa maglia e per portare a casa il risultato che tutti si aspettano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

