Sale la ' febbre' da Lotteria Italia | nel Foggiano acquistati 91.560 biglietti vendite in aumento del 20%

In provincia di Foggia sono stati venduti 91.560 biglietti della Lotteria Italia, segnando un aumento del 20,8% rispetto all’anno precedente. I dati evidenziano un interesse crescente tra i cittadini, con vendite in crescita rispetto alla passata edizione. La manifestazione continua a rappresentare un appuntamento importante per molti, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla tradizione della lotteria natalizia nella regione.

