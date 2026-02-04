Servizio mensa alla De Amicis l' M5S presenta un' interrogazione sulla qualità dei pasti

La scuola De Amicis è sotto i riflettori per i pasti serviti agli alunni. I genitori si sono lamentati di scarsa qualità e di porzioni troppo piccole. Per questo, i consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno deciso di presentare un’interrogazione al Comune per fare chiarezza sulla situazione.

Dopo le segnalazioni di numerosi genitori per i problemi legati alla qualità e alla quantità dei pasti somministrati agli alunni nel plesso Leonardo da Vinci-De Amicis, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo, Giuseppe Miceli e Concetta Amella hanno presentato.

