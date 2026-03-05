Firmato il contratto al via i lavori sulla provinciale Casteltermini–San Biagio Platani

È stato firmato il contratto d’appalto per la manutenzione straordinaria della strada provinciale 20 tra Casteltermini e San Biagio Platani. Con questo atto, i lavori sulla strada sono stati avviati, segnando l'inizio delle operazioni di intervento, che riguardano la riqualificazione e la messa in sicurezza della via. Le attività di manutenzione sono ora in fase di avvio ufficiale.

È stato firmato il contratto d’appalto per la manutenzione straordinaria della strada provinciale 20 Casteltermini–San Biagio Platani. L’accordo è stato sottoscritto tra il Libero consorzio comunale di Agrigento e il legale rappresentante dell’impresa Nuova Costruzioni srls, aggiudicataria della gara in avvalimento con l’impresa Futura 88 scrl di Agrigento. L’importo complessivo contrattuale è di 3,6 milioni di euro, comprensivi di 72 mila euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ai quali si aggiungono 900 mila euro a disposizione dell’ente, per un totale di 4,5 milioni di euro. L’intervento è interamente finanziato dalla Regione con fondi del piano di sviluppo e coesione 2014-2020. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

