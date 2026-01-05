La festa della Befana | spettacoli in piazza per salutare le festività natalizie

Il 6 gennaio a Ceglie Messapica si celebra l’Epifania con spettacoli in piazza Plebiscito, dedicati alla tradizione della Befana. A partire dalle 18, l’evento offre un’occasione per salutare le festività natalizie in un contesto di convivialità e cultura locale. Un momento di incontro e di condivisione per tutta la comunità, nel rispetto delle consuete usanze di questa ricorrenza.

CEGLIE MESSAPICA - Sarà la Befana la grande protagonista dell’Epifania in piazza Plebiscito. Martedì 6 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.30, la storica piazza cittadina ospiterà “La Festa della Befana”, un appuntamento dedicato soprattutto ai bambini, che potranno incontrare la simpatica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - “La festa della Befana”: spettacoli in piazza per salutare le festività natalizie Leggi anche: Natale in facoltà teologica: musica, cinema e spettacoli durante le festività natalizie Leggi anche: Alla Biblioteca Alda Merini di Montegrotto laboratori e spettacoli per famiglie e adulti durante le festività natalizie La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sito Istituzionale | Festa di Piazza Navona: il 6 gennaio scende la Befana; La Befana dei Vigili del Fuoco: un grande evento per Pistoia il 6 gennaio; Epifania, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere; A Latina “La Magia della Befana” tra tradizione, spettacolo e condivisione: tre giorni di eventi. Arriva la Befana in centro: il 5 gennaio festa, solidarietà e spettacolo in piazza con il Comitato per la Vita - Piazza Dante diventa il cuore della festa: calze della Befana, spettacolo con i Vigili del Fuoco, visita in Pediatria e musica popolare ... corrieredimaremma.it

In Valconca presepi, tombole e musica: gli eventi per chiudere le feste in bellezza - A cavallo tra la fine delle feste e il secondo weekend di gennaio sono parecchi gli eventi in programma in Valconca. chiamamicitta.it

Sinalunga, la Befana in Piazza chiude gli appuntamenti natalizi - L’Incanto del Natale, la rassegna di appuntamenti natalizi organizzata dal Comune di Sinalunga con la preziosa collaborazione delle vivaci associazioni locali, ha riscosso un grande e caloroso apprezz ... radiosienatv.it

TOP 8 REGALI da FARE ai TUOI AMICI per la FESTA della BEFANA

PALAGIANELLO, LA BEFANA VIEN IN CARROZZA: FESTA E DOLCI SORPRESE DALLA PRO LOCO È in pieno svolgimento a Palagianello l’atteso appuntamento con "La befana vien... in carrozza", l'evento che sta animando il tardo pomeriggio di oggi, do - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.