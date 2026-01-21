Apre l' Università del tempo libero alle Golosine

A Verona, presso le Golosine, apre l'Università del tempo libero, un nuovo spazio dedicato alla formazione e alla socializzazione degli adulti. Questo progetto mira a offrire opportunità di crescita personale e culturale, promuovendo il coinvolgimento della comunità locale. Un'iniziativa pensata per arricchire il tempo libero con attività educative e di confronto, contribuendo alla crescita sociale e al benessere dei partecipanti.

A Verona prende avvio un nuovo progetto di carattere educativo e sociale rivolto alla cittadinanza adulta. Nella Quarta Circoscrizione, e in particolare nel quartiere delle Golosine, l’Istituto Virgo Carmeli lancia l’Università del Tempo Libero Scaligera, un’iniziativa che mira a valorizzare gli spazi scolastici come luoghi di incontro, formazione e partecipazione aperti a tutte le fasce d’età. L’Istituto Virgo Carmeli, realtà parte della Cooperativa Sociale Cultura e Valori, ha avviato negli ultimi mesi un percorso di riqualificazione interna che ha portato alla sistemazione di diverse aule, trasformate in ambienti pensati per accogliere anche la popolazione adulta in orari extrascolastici.🔗 Leggi su Veronasera.it

Università tempo libero. L’idea di Eliana Monarca e trent’anni di cultura. In partenza i nuovi corsiL’Università del tempo libero Eliana Monarca, con trent’anni di attività, offre corsi dedicati alla cultura e alla formazione personale.

Leggi anche: L’Università apre il 785° anno: "Resistiamo da tanto tempo grazie a identità e cambiamento"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: L’Università di Verona apre una finestra straordinaria di immatricolazione dopo il semestre aperto di Medicina; L'Università Statale inaugura l'anno accademico 2025-2026; Il monologo Il Valzer della bugia apre l’edizione 2026 di Orientati a cambiare il mondo, per un futuro sostenibile; Open Weeks 2026: l’Università di Verona apre le porte alle future matricole.

Ripensare il divano: Circular Sofa Platform apre la strada a un’industria del mobile circolare e rigenerativaUn progetto promosso da Mics– Made in Italy Circolare e Sostenibile, finanziato dal Mur con fondi Pnrr e guidato dal Politecnico di Milano, che unisce università e saperi artigianali per trasformare l ... corriere.it

Università, a Udine nasce il primo modello italiano per l'accesso accademico ai giovani con disabilità cognitiveUn nuovo standard per il diritto allo studio. Università, Regione FVG e Radio Magica insieme per riuscire a creare un protocollo nazionale replicabile in tutti gli atenei ... ilsole24ore.com

La Florence University of the Arts apre a Palazzo Castagnola: “Da noi studenti da 43 Paesi” x.com

La professoressa Giovanni Spatari apre le porte dell'Università a una sinergia con le istituzioni per trovare una sistemazione: «Non necessariamente nei locali di Banca d'Italia, ma mettere a disposizione altre strutture», commenta evidenziando la mole di testi - facebook.com facebook