Un incendio scoppiato nel centro commerciale di Marib, Yemen, ha causato un morto e 13 feriti, secondo quanto riferiscono le autorità ufficiali. Il rogo si è sviluppato domenica all’interno di un grande magazzino, provocando il panico tra i clienti e causando danni materiali significativi alla struttura. Sono ancora in corso le indagini per capire le cause dell’incidente.

Feb 15 (Reuters) - One person was killed and 13 were injured after a fire broke out at a shopping mall in the city of Marib, Yemen, on Sunday, state news agency Saba said. The fire, which broke out after midnight on Saturday, destroyed the mall and damaged nearby shops, Saba added. The death and injuries were all caused by suffocation, it said. 15 febbraio (Reuters) - Una persona è stata uccisa e 13 sono rimaste ferite dopo un incendio scoppiato in un centro commerciale nella città di Marib, nello Yemen, domenica, ha detto l’agenzia di stampa statale Saba. L’incendio, scoppiato dopo la mezzanotte di sabato, ha distrutto il centro commerciale e danneggiato i negozi vicini, ha aggiunto Saba. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Fire at Yemen shopping mall kills one, injures 13, state media says

Un incendio di grandi proporzioni ha causato la morte di sei persone e ha danneggiato un centro commerciale a Karachi.

Un'esplosione si è verificata in una fabbrica di piastre d'acciaio nella regione dell'Inner Mongolia, in Cina, causando la morte di due persone e la scomparsa di altre cinque.

really neat fire emblem-inspired indie game!! Gales of Nayeli!!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.