La Fiera di maggio ad Arezzo si prepara per una tre giorni di eventi, con il via libera degli antiquari e il semaforo verde per l’organizzazione. La manifestazione si svolgerà nel ponte di maggio, segnando l’inizio della stagione calda. La città si sta preparando per accogliere visitatori e operatori, che potranno partecipare alle attività previste durante la fiera.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Chi Vespa vola alla Fiera. La Fiera di maggio, il gioiello del ponte, un ponte tirato dall’inverno ormai definitivamente alle spalle e con l’estate che torna. E soprattutto nel cuore delle edizioni di primavera, da sempre tra le più gettonate dell’anno. Il raduno nazionale della Vespa è il primo, secondo una tradizione rodata. E stavolta ci sarà anche l’antiquaria. Perché gli espositori hanno detto sì. La maggioranza per una volta vince. Il censimento fatto tra gli operatori già dalle prime ore aveva indicato una netta prevalenza dei favorevoli. Però c’era un bel gruppo sul piede di guerra. Motivo? Semplice. Se hai un posto fisso e sei contro l’apertura della Fiera al venerdì, vorresti arrivare al sabato e trovare comunque la tua piazzola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Fiera cala l’asso del superponte: è fatta per la tre giorni di maggio. Semaforo verde dagli antiquari

Fiera, lo spuntista croato. Ipotesi tre giorni di maggioSi è fatto dieci ore di macchina, pronto ad affrontare la roulette degli spuntisti.

Leggi anche: MyPlant & Garden 2026, Patruno (Asso.impre.di.a): "Fiera più importante su verde"

Tutto quello che riguarda Fiera cala.

Discussioni sull' argomento La Fiera cala l’asso del superponte: è fatta per la tre giorni di maggio. Semaforo verde dagli antiquari; Turismo, cala il sipario su ITB Berlino 2026: ottimo bilancio per Genova; Cala il sipario su Sanremo No non è questione di share | ma di empatia di idee di luce.

CALA IL SIPARIO: GRAZIE DI CUORE, GODEGA! I cancelli dell’Antica Fiera di Godega si chiudono, ma l’energia di questi tre giorni resta vibrante nei nostri cuori. È stata un’edizione straordinaria, vissuta intensamente dal primo taglio del nastro fino all facebook