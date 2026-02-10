Giorno del Ricordo l’applauso dell’Aula di Montecitorio – Il video

In Aula a Montecitorio, oggi, si è tenuta una cerimonia semplice per ricordare il Giorno del Ricordo. Alla presenza di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, l’atmosfera è stata composta. Dopo i discorsi, l’Aula ha applaudito in segno di rispetto. La commemorazione si è svolta senza grandi formalità, con i partecipanti che hanno ascoltato in silenzio.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 In Aula a Montecitorio si è svolta la cerimonia del Giorno del Ricordo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni Le immagini della commemorazione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Giorno Del Ricordo Giorno del Ricordo, cerimonia in Aula a Montecitorio alla presenza di Mattarella Questa mattina, alle 10, Montecitorio si riempie di persone per la cerimonia del Giorno del Ricordo. Giorno del ricordo, Abodi: "Occasione per rilanciare ricordo dell'esodo istriano e giuliano dalmata" – Il video Il ministro Abodi ricorda che il giorno del ricordo serve anche a mantenere vivo il ricordo dell’esodo istriano e giuliano dalmata. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giorno Del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe; Foibe 2026, Giorno del ricordo: oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni; Eventi per il Giorno del Ricordo. Giorno del Ricordo, Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negataLa cerimonia a Montecitorio per onorare le vittime. In serata il Tricolore proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 febbraio al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it Cerimonia solenne al Sacrario della Foiba di Basovizza (Trieste) nel Giorno del Ricordo in cui si commemorano le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra. Una p - facebook.com facebook Oggi é il Giorno del Ricordo. È il giorno in cui rompiamo il silenzio su una tragedia che per troppi anni è rimasta nell'ombra: l’orrore delle foibe e l’esodo di migliaia di italiani dalle terre d’Istria, Fiume e Dalmazia. Non sono solo pagine di libri di storia. Sono volt x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.