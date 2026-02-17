Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista della sfida contro il Bodo Glimt

L’Inter si allena ad Appiano Gentile in preparazione della partita contro il Bodo Glimt, dopo che alcuni giocatori sono rimasti fermi per infortuni. La squadra lavora duramente per recuperare i giocatori infortunati, mentre altri sono sotto osservazione a causa delle diffide. I tifosi attendono con ansia le scelte di Inzaghi per la sfida di giovedì, che si avvicina rapidamente.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Rifinitura in vista della sfida contro il Bodo Glimt. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

