Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista della sfida contro il Bodo Glimt
L’Inter si allena ad Appiano Gentile in preparazione della partita contro il Bodo Glimt, dopo che alcuni giocatori sono rimasti fermi per infortuni. La squadra lavora duramente per recuperare i giocatori infortunati, mentre altri sono sotto osservazione a causa delle diffide. I tifosi attendono con ansia le scelte di Inzaghi per la sfida di giovedì, che si avvicina rapidamente.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Rifinitura in vista della sfida contro il Bodo Glimt. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
Appiano Gentile Inter: prosegue la preparazione in vista della sfida col Bodo GlimtL’Inter si allena a Appiano Gentile per prepararsi alla partita contro il Bodo Glimt, in seguito ai recenti infortuni che hanno ridotto le opzioni a disposizione di Inzaghi.
Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della sfida di domani contro il PisaL’Inter si prepara ad affrontare il Pisa con una sessione di rifinitura ad Appiano Gentile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'Inter trasloca da Appiano per un giorno: prove di sintetico a Interello; Sky – Inter, novità sul rientro di Calhanoglu: ha detto ad alcuni tifosi che tornerà con…; Inter, riposo e da oggi si pensa al Bodo. Novità Chivu nel giorno delle rifinitura di Champions; Chivu, l'Inter e l'eterno presente. Testa al Sassuolo, senza slogan scudetto.
Il sintetico di Bodo cambia le abitudini dell'Inter: rifinitura in Norvegia, dopo i test a InterelloIl campo sintetico di Bodo cambia le abitudini dell’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, che domani sera saranno di scena in casa del Bodo/Glimt. tuttomercatoweb.com
TMW - Inter, rifinitura ad Appiano: Lukaku unico assente. Presente tutta la dirigenzaGiornata di vigilia per l'Inter, in vista dell'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. I nerazzurri sono in campo in questi minuti ad Appiano Gentile per la seduta di rifinitura, con la ... m.tuttomercatoweb.com
Pepco Italia. Giulio Cercato · Perfect (Instrumental). Ad Appiano Gentile c’è un nuovo centro per allenarsi... a risparmiare! Preparati a scoprire il prossimo store Pepco facebook