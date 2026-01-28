I graffiti culturali delle chiese e delle cappelle di Cavallino | la presentazione del volume

Giovedi sera a Cavallino si presenta un nuovo libro sui graffiti delle chiese e cappelle del paese. L’evento si svolge alle 18.30 nell’ex Convento dei Domenicani, con gli autori Damiano Leone e Giovanni Paladini. Un’occasione per scoprire dettagli e storie di un patrimonio artistico poco conosciuto.

CAVALLINO - Si terrà giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 18.30 nelle sale del primo piano dell’ex Convento dei Domenicani a Cavallino la presentazione del libro di Damiano Leone e Giovanni Paladini “I graffiti cultuali delle chiese e delle cappelle di Cavallino. Memoriam servare”. Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco Bruno Ciccarese Gorgoni e del parroco don Alberto Taurino. Insieme con gli autori intervengono Carmen Tessitore, divulgatrice culturale, e Alessandro Romano, regista e scrittore. Introduce e modera Ludovico Malorgio, giornalista e presidente del Cenacolo Amici G. De Dominicis di Cavallino, con la cui collaborazione è realizzata la serata.🔗 Leggi su Lecceprima.it

